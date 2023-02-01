«ПСЖ» подаст апелляцию в LFP по не оформленной до дедлайна аренде Зиеша

«ПСЖ» подготовил апелляцию в Профессиональную футбольную лигу Франции по поводу проблемной аренды полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша, сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Ещё о Хакиме Зиеше. У „ПСЖ“ подготовил апелляцию в Профессиональную футбольную лигу Франции, но контракты не были утверждены после того, как „Челси“ и „ПСЖ“ обменялись документами. Сделка в настоящее время заморожена», — написал Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, ранее стало известно, что клубы подписали бумаги, но не успели вовремя отправить их на регистрацию.
Примечательно, что игрок успешно прошёл медосмотр. Зиеш должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды без права выкупа.
Напомним, Зиеш выступал за лондонцев с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. С 2015 года Зиеш вызывается в национальную команду Марокко.
«ПСЖ» после 20 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 48 очков.
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