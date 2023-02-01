Стали известны условия трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси»

Стали известны условия трансфера полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в «Челси».



В заявлении клуба подтверждается сделка на сумму € 121 млн плюс бонусы, а также 25% от этой суммы получит «Ривер Плейт».



Аргентинский полузащитник подписал контракт с «синими» до июня 2031 года.



Энцо Фернандес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.



«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч у лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: