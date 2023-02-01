В «Барселоне» обеспокоены состоянием вингера Усмана Дембеле

Травма вингера «Барселоны» Усмана Дембеле может оказаться более серьёзной, чем сообщалось ранее.

25-летний француз получил повреждение во встрече 19-го тура Примеры с «Жироной» (1:0), из-за чего был заменён уже на 26-й минуте игры. Ожидалось, что футболист пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, однако сможет вернуться в строй в первой половине марта. Но вероятное возвращение игрока в этот срок находится под большой угрозой. Как утверждает авторитетный инсайдер Херарда Ромеро, травма Дембеле, вероятно, более серьёзна, и заявления, которые появляются в СМИ на этот счёт, не являются правдивыми. Дембеле рискует пробыть в лазарете длительный период времени.

В сезоне-2022/2023 Усман Дембеле принял участие в 28 матчах в составе «Барселоны» во всех турнирах. Игрок забил восемь голов и отдал семь ассистов.

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