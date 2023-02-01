В «Манчестер Юнайтед» высказались о трансфере Забитцера

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто отреагировал на переход хавбека Марселя Забитцера из «Баварии» на правах аренды.
«Марсель — футболист, за которым мы давно следим. Возможность представилась быстро, и мы знали, что он человек, который обладает способностями и характером. Он повышает качество нашего клуба и добавляет опыта, и все мы рады приветствовать его в «МЮ», — цитирует функционера пресс-служба манкунианцев.
Срок арендного соглашения «красных дьяволов» с австрийским игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне 28-летний Забитцер принял участие в 28 встречах за «Баварию» во всех соревнованиях и отметился одним голом и одним результативным пасом.
«Манчестер Юнайтед» в 20 играх набрал 39 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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