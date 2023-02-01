Адебайор: возможно, время Моуринью прошло

Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала» Эммануэль Адебайор прокомментировал совместную работу с тренером Жозе Моуринью, а также поделился мнением об актуальности методик португальца в современное время.



«Моуриньо – другой, не такой как все. У него абсолютно уникальное видение футбола: построение обороны, развитие атак, ментальность. Я пробыл в Мадриде всего полгода, но внимательно слушал его каждую тренировку, запоминал каждое слово. Да, я работал с ним не так долго, но считаю, что Жозе – один из тех тренеров, кто повлиял на меня больше всего.



Не кажется ли, что время Моуринью ушло? Возможно. Но давайте не забывать, сколько трофеев он выиграл, какие команды оставил в истории. Жозе дал футболу новые идеи, его методикам учились другие тренеры. Это доказывает, что он один из лучших», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.



Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»: