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«Ривер Плейт» получит € 34 млн за трансфер Фернандеса из «Бенфики» в «Челси»

«Ривер Плейт» получит € 34 млн за трансфер Фернандеса из «Бенфики» в «Челси»
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Аргентинский «Ривер Плейт» получит € 34 млн за трансфер полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси».

Как сообщается в заявлении на официальном сайте португальского клуба, по условиям перехода футболиста из «Ривера» 25% суммы от следующего трансфера получают аргентинцы. Фернандес перешёл в «Челси» за € 121 млн. Следовательно, € 30 млн за трансфер полузащитника получит «Ривер Плейт». Также аргентинская команда заработает ещё € 4 млн из-за механизма солидарных выплат, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Фернандес — воспитанник «Ривер Плейт». Он перешёл в «Бенфику» летом 2022 года за € 10+8 млн и процент от последующей перепродажи. Зимой 2022 года Фернандес стал чемпионом мира и лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

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