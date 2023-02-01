Адебайор: мне нравится Россия, в ней гостеприимные люди. Довелось побывать в классной бане

Бывший нападающий сборной Того, «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о России, а также рассказал о походе в российскую баню.
«Мне нравится ваша страна, в ней живут прекрасные, гостеприимные люди. Если не говорить про водку, медведей и холод, из небанального знаю, что в России классные бани, довелось побывать. Это похоже на сауну, но с эффектом массажа. Высокая температура не испугала. Я как-то приезжал в Россию с коммерческими целями, и после одной из встреч меня отвезли в баню. Было классно», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
Напомним, 38-летний экс-футболист примет участие в Кубке Легенд, который пройдёт в Москве с 10 по 12 февраля.
Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:
- 1 февраля 2023
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