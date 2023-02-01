Фердинанд — о переходе Забитцера в «Манчестер Юнайтед»: я в полном восторге

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал переход полузащитника Марселя Забитцера из «Баварии» в английский клуб на правах аренды.



«Я в полном восторге. Если бы мне сказали, что будет возможность в кратчайшие сроки найти замену Эриксену, я бы выбрал Забитцера. Я много наблюдал за этим игроком, когда он выступал за «РБ Лейпциг», и он был неотъемлемой частью успехов команды. Да, он ушёл к мюнхенцам, но не стал игроком основы, однако его обошли известные футболисты.

Это действительно хорошее приобретение, Забитцер — опытный игрок, участвовавший в важных матчах. Он знает, как ориентироваться на футбольном поле. Думаю, «Манчестер Юнайтед» не мог бы сделать лучше, поэтому хочу похвалить клуб», — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на Vibe with Five.