Фердинанд — о переходе Забитцера в «Манчестер Юнайтед»: я в полном восторге

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал переход полузащитника Марселя Забитцера из «Баварии» в английский клуб на правах аренды.
«Я в полном восторге. Если бы мне сказали, что будет возможность в кратчайшие сроки найти замену Эриксену, я бы выбрал Забитцера. Я много наблюдал за этим игроком, когда он выступал за «РБ Лейпциг», и он был неотъемлемой частью успехов команды. Да, он ушёл к мюнхенцам, но не стал игроком основы, однако его обошли известные футболисты.
Это действительно хорошее приобретение, Забитцер — опытный игрок, участвовавший в важных матчах. Он знает, как ориентироваться на футбольном поле. Думаю, «Манчестер Юнайтед» не мог бы сделать лучше, поэтому хочу похвалить клуб», — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на Vibe with Five.
- 1 февраля 2023
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