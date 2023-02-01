Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фердинанд — о переходе Забитцера в «Манчестер Юнайтед»: я в полном восторге

Фердинанд — о переходе Забитцера в «Манчестер Юнайтед»: я в полном восторге
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал переход полузащитника Марселя Забитцера из «Баварии» в английский клуб на правах аренды.

«Я в полном восторге. Если бы мне сказали, что будет возможность в кратчайшие сроки найти замену Эриксену, я бы выбрал Забитцера. Я много наблюдал за этим игроком, когда он выступал за «РБ Лейпциг», и он был неотъемлемой частью успехов команды. Да, он ушёл к мюнхенцам, но не стал игроком основы, однако его обошли известные футболисты.

Это действительно хорошее приобретение, Забитцер — опытный игрок, участвовавший в важных матчах. Он знает, как ориентироваться на футбольном поле. Думаю, «Манчестер Юнайтед» не мог бы сделать лучше, поэтому хочу похвалить клуб», — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на Vibe with Five.

Новость по теме
Забитцер прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023