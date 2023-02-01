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«Нам нужны футболисты, которые счастливы играть за «Бенфику». Шмидт — об уходе Фернандеса

«Нам нужны футболисты, которые счастливы играть за «Бенфику». Шмидт — об уходе Фернандеса
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Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт после матча 18-го тура чемпионата Португалии с «Арокой» (3:0) прокомментировал уход из клуба аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

«Всегда тяжело терять хорошего игрока в зимнее трансферное окно, но «Бенфика» показала, что и без него мы — хорошая команда. Мы способны играть в хороший футбол и без него, футболисты нацелены на то, чтобы набирать как можно больше очков. «Бенфика» намного больше, чем один игрок.

Нам нужны только футболисты, которые счастливы играть за «Бенфику». У нас был игрок, который хотел уйти, и клуб, готовый заплатить за него отступные, мы ничего не могли сделать. Мы принимаем это», — сказал Шмидт на послематчевой пресс-конференции.

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