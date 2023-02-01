Квинси Промес сменил имидж

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес решил сменить имидж.
31-летний нидерландский футболист предстал на своей странице в социальных сетях с новой причёской — заплетёнными косичками на голове с пробором посередине.
Фото: соцсети Квинси Промеса
Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. Ранее футболист уже играл за московский клуб с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне Промес принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. С 2014 по 2021 год форвард вызывался в сборную Нидерландов.
Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).
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