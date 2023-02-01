«Челси» потратил в зимнее ТО больше, чем все клубы Испании, Италии, Франции и Германии

Лондонский «Челси» провёл одну из самых насыщенных зимних трансферных кампаний в своей истории. «Аристократы» потратили на январские приобретения около € 329,5 млн без учёта бонусов — это больше, чем все клубы немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1 и испанской Ла Лиги вместе взятые.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Челси» подписал Энцо Фернандеса (€ 121 млн), Михаила Мудрика (€ 70 млн), Бенуа Бадьяшиля (€ 38 млн), Нони Мадуэке (€ 35 млн), Мало Гюсто (€ 30 млн), Андрея Сантоса (€ 12,5 млн), Давида Датро Фофана (€ 12 млн) и Жоау Феликса (аренда за € 11 млн).

«Челси» располагается на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали восемь побед и набрали 29 очков. Следующий матч лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.

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