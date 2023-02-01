Экс-хоккеист сборной России: футбол — это бесполезная игра, каменный век

Бывший нападающий СКА и сборной России по хоккею Максим Сушинский назвал футбол бесполезной игрой. По его мнению, формат проведения чемпионата по футболу — это каменный век. Экс-хоккеист считает, что в футбольных лигах России должна быть система плей-офф.

«Футбол — это бесполезная игра. Там нет плей-офф, а всё самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф. «Гладкий» чемпионат — это каменный век! На чём деньги-то зарабатывать? Больше игр, интереснее. А то отрыв в 20 очков, за пять туров до конца одна команда выигрывает чемпионат. Это интересно что ли?

Я смотрю со стороны бизнеса. Для меня было бы интереснее, если бы моя команда играла в плей-офф, заработала бы немножко денег. На плей-офф ходит больше народа. В футболе не думают с точки зрения бизнеса? Да у нас нигде не думается с точки зрения бизнеса! У нас всё финансируется из госкомпаний, это убыточный бизнес», — приводит слова Сушинского Legalbet.