В «Крыльях Советов» прокомментировали аренду защитника Матео Барача в «Остенде»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе защитника Матео Барача в бельгийский «Остенде» на правах аренды.



«Условия по аренде Барача оказались выгодными для нас: это платная аренда до конца сезона с прописанной суммой выкупа. Матео играл немного, были мелкие повреждения, ему нужно вернуть игровой тонус и получить практику в хорошем чемпионате. Естественно, мы будем следить за его выступлениями.



Мы очень хорошо обо всём поговорили, обсудили много разных тем. Верим, что аренда в «Остенде» пойдёт Барачу на пользу», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Барач принял участие в восьми матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.