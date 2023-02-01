В «Крыльях Советов» прокомментировали аренду защитника Матео Барача в «Остенде»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе защитника Матео Барача в бельгийский «Остенде» на правах аренды.
«Условия по аренде Барача оказались выгодными для нас: это платная аренда до конца сезона с прописанной суммой выкупа. Матео играл немного, были мелкие повреждения, ему нужно вернуть игровой тонус и получить практику в хорошем чемпионате. Естественно, мы будем следить за его выступлениями.
Мы очень хорошо обо всём поговорили, обсудили много разных тем. Верим, что аренда в «Остенде» пойдёт Барачу на пользу», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В нынешнем сезоне Барач принял участие в восьми матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.
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