Агент Рафаэла Леау заявил, что футболист не собирается уходить из «Милана»

Тед Димвула, агент нападающего «Милана» Рафаэла Леау, заявил, что португальский футболист намерен остаться в команде.
«Есть много ложной и вводящей в заблуждение информации о Рафаэле Леау, в основном в итальянской прессе. У этого есть только одна цель: паразитировать на связи, которая есть у нас с руководством «Милана» в отношении продления контракта Рафаэла. Приоритет игрока не изменился: он хочет остаться в «Милане» и продолжать расти и прогрессировать в этой команде и и в этом городе, который он так любит», — приводит слова Димвулы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
23-летний Леау перешёл в «Милан» летом 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий в 27 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал девять результативных передач.
Видеообзор. «Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
- 1 февраля 2023
-
21:25
-
21:23
-
21:19
-
21:11
-
20:59
-
20:57
-
20:55
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:07
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:17
-
19:02
-
18:48
-
18:39
-
18:32
-
18:31
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:10
-
18:10
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:49