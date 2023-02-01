Агент Рафаэла Леау заявил, что футболист не собирается уходить из «Милана»

Тед Димвула, агент нападающего «Милана» Рафаэла Леау, заявил, что португальский футболист намерен остаться в команде.

«Есть много ложной и вводящей в заблуждение информации о Рафаэле Леау, в основном в итальянской прессе. У этого есть только одна цель: паразитировать на связи, которая есть у нас с руководством «Милана» в отношении продления контракта Рафаэла. Приоритет игрока не изменился: он хочет остаться в «Милане» и продолжать расти и прогрессировать в этой команде и и в этом городе, который он так любит», — приводит слова Димвулы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

23-летний Леау перешёл в «Милан» летом 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий в 27 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал девять результативных передач.

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