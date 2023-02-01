Агент игрока «Спартака» Игнатова выступил с заявлением на фоне высказываний Маньякова

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, прокомментировал высказывания бывшего агента футболиста, Александра Маньякова, давшего интервью каналу «Фабрика Футбола». По мнению Давидянца, утверждения Маньякова не соответствуют действительности и в его словах сквозит обида на решение судебных инстанций.



«Для понимания сути взаимоотношений стороны футболиста Михаила Игнатова с агентом Александром Маньяковым достаточно сказать, что действие договора продлилось 45 дней, в течение которых агент бездействовал. Деталь: выписки от мобильного оператора свидетельствуют о том, что за всё это время агент ни разу не связался с Михаилом, даже с юбилеем не поздравил. В ходе судебных разбирательств агент не смог предоставить никаких подтверждений своей деятельности, но при этом потребовал за расторжение договора 3 миллиона рублей. Хотя бы скрин эсэмэски показал или электронное письмо в «Спартак» — но и того нет. Очевидно, за время действия договора Маньяков ровным счётом ничего не предпринял. Именно бездействие стало причиной расторжения договора Игнатовым. Что касается «живого интереса» к Игнатову дортмундской «Боруссии», «Шальке-04», «Гамбурга», с которыми якобы был налаженный контакт, то эти утверждения следует отнести к миру бурных фантазий Маньякова. Кто из его клиентов за 20 лет работы хотя бы однажды уехал в топ-5 европейских чемпионатов?



Договор, о котором вспоминает Маньяков в интервью, был обречён изначально: он был составлен агентом с вопиющими нарушениями законодательства РФ, а также регламентов ФИФА и РФС, кроме того, содержал кабальные условия для игрока. По этому договору агент предусмотрел себе режим «бездельника»: прописал себе возможность получать агентскую комиссию даже на тот случай, если Михаил сам найдёт себе клуб или подпишет любое соглашение! Более того, агент хотел получать деньги даже после расторжения агентского договора, если игрок подпишет трудовой договор с любым клубом. Поразительно!



Мы удовлетворены тем, что последнее, очень странное, решение комитета РФС о выплате Михаилом в пользу Маньякова более 9 миллионов рублей было отменено Мытищинским городским судом в конце декабря 2022 года. Решение комитета РФС было признано незаконным, с ошибками в трактовании законодательства РФ. Многие футбольные специалисты удивлялись, каким образом в системе футбольной юрисдикции возникли Мытищи, если рассмотрение должно проводиться в Спортивном арбитражном суде. И это поистине историческое ноу-хау принадлежит господину Маньякову: именно он предусмотрел Мытищинский суд в качестве апелляционного суда на решения юрисдикционных органов РФС. Долгие годы я являлся арбитром палаты по разрешению споров РФС, в качестве спортивного юриста работаю более 15 лет, но впервые увидел договор, в котором в третейской оговорке вместо CAS значится суд общей юрисдикции. Возник большой вопрос: как аккредитованный РФС агент составил и зарегистрировал столь безграмотный договор, всё ли в порядке с системой и с самим агентом? У остальных клиентов Маньякова такие же незаконные агентские договоры?



Очередные мемуары Маньякова о периоде «работы» с Игнатовым вызывают недоумение. Ведь это провальный для него кейс, о котором не следует лишний раз напоминать, дабы не распугать своих клиентов. Но, видимо, обида перевешивает. Весьма характерно признание самого Маньякова о том, что он пообещал «Спартаку» не комментировать ситуацию с Игнатовым в интересах клуба, однако при первой возможности нарушает договорённость. Вот она, цена слова!



В своем интервью Маньяков упомянул о некой «козырной карте» и заявил о том, что «не хочет крови», мол, могли же дисквалифицировать Игнатова. И эти сведения — из того же мира фантазий изобретательного агента. Фантазировать, конечно, не запрещается, однако следует задуматься о том, чтобы окончательно не потерять репутацию на рынке. Соболев, Игнатов, Кривцов… Кто следующий?» — говорится в заявлении Давидянца.