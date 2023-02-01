«Бетис» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата Испании
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Сегодня, 1 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится перенесённый матч 17-го тура чемпионата Испании. Сыграют местный «Бетис» и «Барселона». Стартовый свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Бетис»: Силва, Руибаль, Песселья, Фелипе, Абнер, Родригес, Карвалью, Энрике, Каналес, Фекир, Иглесиас.
«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Кунде, Кристенсен, Араухо, Гави, Педри, Бускетс, Френки де Йонг, Рафинья, Левандовски.
Отметим, что в составе гостей отсутствует Усман Дембеле, получивший травму в матче прошлого тура с «Жироной» (1:0). Француз рискует пропустить первую встречу с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы.
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