Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Осером» в 21-м туре Лиги 1

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» сыграет с «Осером». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток главного арбитра Эрика Ваттеллье прозвучит в 23:00 мск. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет с первых минут матча.
Стартовые составы команд:
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Энрике, Мартинш, Фофана, Камара, Головин, Бен-Сегир, Бен-Йеддер.
«Осер»: Раду, Менса, И. Туре, Жанвье, Зедадка, Б. Туре, Сахи, М'Чангама, Перрен, Ньянг, Синайоко.
«Монако» по итогам 20 туров занимает четвёртую строчку французского чемпионата, имея в активе 38 очков. Отставание от третьего места составляет пять очков. «Осер» находится на 19-м месте, в зоне вылета, у команды набрано 13 очков.
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