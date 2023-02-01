Билялетдинов: Малиновский правда хотел обнять Головина. Но спортсменам навязывают политику

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию с объятиями украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского и российского хавбека «Монако» Александра Головина, за которые в дальнейшем украинец принёс публичные извинения из-за критики в родной стране.
«Малиновскому просто некуда было деваться. Ему требовалось как-то сгладить ситуацию. Мы все помним, как жёсткой обструкции подверглась прыгунья в высоту Ярослава Могучих за совместную фотографию с Марией Ласицкене на Олимпийских играх. Но первая реакция — самая искренняя. То есть Руслан действительно хотел обнять Александра Головина и сделал это от души. Но потом ему необходимо было объясниться, всё-таки человеку ещё возвращаться в сборную страны. Можно только посочувствовать, что спортсменам с Украины и из России навязывают больше политические отношения, нежели спортивные», — приводит слова Билялетдинова RT.
- 1 февраля 2023
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