Антонио Конте обратился к болельщикам после операции по удалению желчного пузыря

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте выступил с обращением к болельщикам после успешно перенесённой операции по удалению желчного пузыря, из-за которой итальянский специалист пропустит какое-то время.
«Благодарю вас за ваши прекрасные сообщения. Моя операция прошла успешно, и я уже чувствую себя лучше. Теперь я должен прийти в себя. Не могу дождаться возвращения к работе с командой!» — написал Конте на своей официальной странице в социальных сетях.
После 21 сыгранного матча английской Премьер-лиги в текущем сезоне «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 36 набранными очками. В следующей игре «шпоры» встретятся с «Манчестер Сити». Матч пройдёт 5 февраля в Лондоне.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
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