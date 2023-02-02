Мор: Промес наберет форму в кубковых матчах «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о ситуации с форвардом московской команды Квинси Промесом, пропускающим зимние сборы красно-белых.
«Это не большая проблема для «Спартака» и для Квинси. Она есть, но не такая серьезная, учитывая то, что Промес — игрок опытный. Много примеров можно вспомнить, когда игроки остаются без команды, сами тренируются, поддерживают форму. Потом приезжают в конце трансферного окна и начинают играть. Если мне память не изменяет, когда Промес возвращался в «Спартак» два года назад, он тоже приехал под занавес подготовки.
Не забывайте, что у «Спартака» сначала две игры в Кубке России против «Локомотива». Нападающие команды как раз их пропустят. А Промес наверняка будет играть, наберет форму. К чемпионату он будет готов, не сомневаюсь. Промес — опытный игрок, его игровые характеристики известны, мастерство не подлежит сомнению. Если он будет работать хорошо в Москве, то его отсутствие на сборах, конечно, скажется, но не сильно.
Когда человек травмирован или пропускает сборы по болезни, ему потом дольше восстанавливаться. А тут игрок здоров, знает, как себя готовить. Я ничего тут страшного не вижу», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
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