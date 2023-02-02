Стала известна причина срыва аренды Хакима Зиеша в «ПСЖ»

Аренда вингера Хакима Зиеша из «Челси» в «ПСЖ» сорвалась из-за того, что лондонцы дважды направили французам неподписанный договор, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, первоначально «ПСЖ» получил от «синих» ошибочный документ, но юристы лондонского клуба якобы исправили ошибку и отправили контракт повторно, однако снова без необходимой подписи. Когда в «Челси» стало известно о повторной ошибке, они отправили соглашение ещё раз, но, как и в первый раз, оно было снова без подписи. Менеджеры «Челси» планировали отправить документы и в четвёртый раз, однако трансферное окно уже было закрыто.



В английском клубе пояснили, что серия ошибок была вызвана оформлением трансфера полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Напомним, в последний день трансферного окна «Челси» и «ПСЖ» договорились о переходе марокканского футболиста в стан парижан на правах аренды, однако трансфер так и не был осуществлён из-за просроченного дедлайна. В «ПСЖ» обвинили в срыве перехода Зиеша «Челси», руководство которого специально допускало ошибки в документах, чтобы удержать марокканца. Парижский клуб выступил с апелляцией, которая была отклонена.

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