«Кремонезе» — первый с 2005 года новичок Серии А, который вышел в 1/2 финала Кубка Италии

Вчера, 1 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме завершился четвертьфинальный матч Кубка Италии. Встречались местная «Рома» и «Кремонезе» из Кремоны. Финальный свисток рефери противостояния зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Кремонезе» стал первым клубом с сезона-2004/2005, который сумел добраться до стадии полуфинала Кубка после выхода в чемпионат Италии. Напомним, в предыдущем сезоне серо-красные играли в Серии Б.



Последней командой, которому удавалось выйти в полуфинал Кубка после повышения в Серии А, был «Кальяри». Об этом сообщает Opta Paolo в своём «твиттере».

В предыдущий раз «Кремонезе» участвовал в полуфинале Кубка Италии в сезоне 1986/1987. Тогда команда уступила «Аталанте» — 0:0 и 0:2.

Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме. Видеоролик: