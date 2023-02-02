«Кремонезе» — первый с 2005 года новичок Серии А, который вышел в 1/2 финала Кубка Италии

Вчера, 1 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме завершился четвертьфинальный матч Кубка Италии. Встречались местная «Рома» и «Кремонезе» из Кремоны. Финальный свисток рефери противостояния зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.
Таким образом, «Кремонезе» стал первым клубом с сезона-2004/2005, который сумел добраться до стадии полуфинала Кубка после выхода в чемпионат Италии. Напомним, в предыдущем сезоне серо-красные играли в Серии Б.
Последней командой, которому удавалось выйти в полуфинал Кубка после повышения в Серии А, был «Кальяри». Об этом сообщает Opta Paolo в своём «твиттере».
В предыдущий раз «Кремонезе» участвовал в полуфинале Кубка Италии в сезоне 1986/1987. Тогда команда уступила «Аталанте» — 0:0 и 0:2.
Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме. Видеоролик:
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