Мейра: «Зенит» – сильнейшая команда страны. Всегда настроен на победы в России и ЛЧ

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра высказался о периоде карьеры в российском клубе.

«Мой период карьеры в «Зените» – фантастический. Три года брали титулы. Большая команда, большой стадион, большое фанатское движение, а город наикрасивейший! У «Зенита» есть жажда трофеев. Клуб всегда нацелен на победы, как в России, так и в Лиге чемпионов. Очевидно, что «Зенит» – сильнейшая команда страны. Амбициозный проект», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Португалец выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России (2010).

Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.