«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 2 февраля, состоится первый матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Встреча пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с судьёй Кириллом Левниковым. Его ассистентами назначены Кирилл Большаков и Валерий Данченко. Резервным арбитром станет Сергей Иванов.
Напомним, также участие в Зимнем кубке РПЛ принимают «Сочи» и «Краснодар». Они проведут очный матч завтра, 3 февраля (19:30 мск).
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 туров, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. «Ростов» замыкает тройку лидеров, в активе команды Валерия Карпина 35 очков.
- 2 февраля 2023
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