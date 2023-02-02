Василий Иванов: в 1990-х в Израиле платили в разы больше, чем в ЦСКА

Чемпион СССР в составе ЦСКА Василий Иванов объяснил, почему в 1990-е годы футболисты из СССР и СНГ массово переезжали в Израиль.



«В 1990-х даже в Израиле платили в разы больше, чем в ЦСКА. Конечно, при прочих равных охотнее ехали в Испанию, другие европейские страны. У меня-то и выбора особого не было: Тарханову оказался не нужен, а единственное предложение поступило от «Маккаби». Поехал на просмотр в Герцлию, там познакомился со своим будущим агентом. Гриша Крицер — русскоговорящий парень из Прибалтики, проживающий в Израиле. Бумаг не подписывали, всё на доверии, до сих пор общаемся. Слышал, что у других ребят, в клубах поскромнее, периодически возникали финансовые сложности, а у нас платили вовремя.



Конечно, в России чемпионат в целом посильнее был, но и в Израиле с появлением качественных игроков из бывшего Союза уровень лиги заметно поднялся. Это тоже способствовало повышению спроса на наших игроков. Никакого предубеждения со стороны израильтян мы не ощущали. Но понятно, что если приезжает иностранец, он должен быть на две головы выше местного футболиста, это правильно. Если человек две-три игры подряд проводит слабо, с ним скорее расстанутся, чем станут без конца держать на лавке. Легионер в принципе не должен просиживать на лавке, если он здоров», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.