Экс-форвард «Ювентуса» и «Наполи» оправдан спустя 17 лет по делу об обороте наркотиками

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Наполи» Микеле Падовано оправдан по делу об обороте наркотиков, сообщает La Repubblica.



56-летний экс-футболист был арестован в 2006 году по подозрению в незаконном обороте гашиша. Прокуратура хотела приговорить его к 24 годам лишения свободы, но затем срок был сокращён до 6 лет и 8 месяцев. В прошлом году Падовано победил в кассационном суде, теперь его оправдал второй апелляционный суд.



«Шестнадцать лет назад свет в моей жизни погас. Сегодня тьма рассеялась, я почти ослеп, но моё сердце снова согрелось, и я расплакался. Благодарю правосудие, моих адвокатов Джакомо Франчини и Микеле Галассо, мою жену, сына и всех, кто всегда верил в меня», — заявил Падовано.



«Мы никогда не сомневались в невиновности нашего клиента. Мы очень рады, что тщательное рассмотрение дела Апелляционным судом наконец-то вернуло Падовано его достоинство и жизнь», — заявили адвокаты экс-футболиста, Галассо и Франчини.

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