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Защитник «Ростова» Мухин перешёл в «Уфу» на правах аренды

Защитник «Ростова» Мухин перешёл в «Уфу» на правах аренды
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«Уфа» на своём официальном сайте объявила об аренда защитника «Ростова» Александра Мухина. Соглашение 20-летнего футболиста с уфимцами рассчитано до конца нынешнего сезона.

Александр Мухин – воспитанник академии «Локомотива». Он выступал за этот клуб в молодёжном первенстве и в Юношеской лиге УЕФА. Позже играл в составе «Казанки» в ПФЛ. В январе 2020 года Мухин присоединился к «Ростову», за основную команду которого провёл восемь матчей. Защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов, принимал участие в матчах Евро-2019.

Напомним, после 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В активе лидирующего «Зенита» 42 очка.

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