Мейра рассказал, как Спаллетти попросил руководство «Зенита» построить новый спортзал

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, как итальянский тренер Лучано Спаллетти попросил руководство российского клуба построить новый спортивный зал.
«Помню, когда мы только приехали в клуб, то спортивный зал был весьма скудный. Спаллетти попросил построить новый, и его установили на базе. Отличный спортивный зал – с ним стало проще заниматься восстановлением и избегать травм. Это было фундаментально важно, чтобы клуб находился на высоком уровне не только в плане трансферов, но и в плане условий тренировок», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Мейра выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России (2010).
Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»:
- 2 февраля 2023
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