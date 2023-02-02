Экс-игрок «Зенита»: полиция? В России деньги решают любые проблемы, в Португалии не так

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра ответил на вопрос, встречался ли с полицией на дорогах в России.
«Полиция? В России и Турции свои правила. Тебя могут узнать и отпустить, если полицейский – футбольный болельщик. Другие просят деньги, и это решает любые проблемы. В Португалии оно так не работает», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Португальский футболист выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России (2010). В августе 2011 года защитник расторг контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с испанским клубом «Реал Сарагоса». В составе сборной Португалии Мейра занял четвёртое место на чемпионате мира 2006 года.
Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»:
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