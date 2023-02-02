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РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию новых футболистов

РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию новых футболистов
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) снял запрет на регистрацию новых игроков с подмосковного клуба.

«С клуба снят запрет на право осуществлять регистрацию новых футболистов», — приводит слова Оленева ТАСС.

25 января РФС заявил, что на «Химки» в качестве обеспечительной меры наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Организация удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership. Позже Оленев сообщил, что клуб согласовал все юридические вопросы, связанные с задолженностью, и запрет будет снят в ближайшее время.

Напомним, после 17 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, набрав 12 очков.

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Теги Футбол РПЛ РФС ФК Химки •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: ТАСС

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