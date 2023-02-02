Андрей Ещенко: Павлюченко — красавчик! В футболе и в 41 год можно бороться и побеждать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».

«Павлюченко — красавчик, большой молодец! Если здоровье позволяет, то можно и в 41 год бороться и побеждать в футболе. Рома постоянно держал себя в тонусе. В прошлом году выступал и во Второй лиге, и в медийной тоже. Посмотрим, что у него получится в «Уфе», желаю ему удачи», — сказал Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, о завершении карьеры экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом форварда было «Знамя» из Ногинска.