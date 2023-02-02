Андре Айю перейдёт в «Ноттингем Форест»

Ганский нападающий Андре Айю станет футболистом «Ноттингем Форест», перейдя в клуб на правах свободного агента. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, контракт будет подписан до конца текущего сезона. В скором времени игрок пройдёт медицинское обследование перед подписанием соглашения.

Последним клубом 33-летнего форварда был клуб «Аль-Садд» из Саудовской Аравии, с которым игрок расторг контракт в конце января 2023 года. Ранее игрок уже выступал на Туманном Альбионе, когда играл за «Суонси Сити» и «Вест Хэм Юнайтед».

Айю провёл 89 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил 21 мяч и отдал 12 голевых передач. Также ганец выступал на чемпионате мира в Катаре в составе своей национальной команды.