Нигматуллин: слова Кокорина о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон. Глупое заявление

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на слова нападающего лимасольского «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Во всём мире есть более устоявшаяся, понятная и надёжная школа жизни — это университет. Там человеку будет полезнее и перспективнее получить школу жизни и образование. Я бы рекомендовал Кокорину пройти эту школу жизни. Возможно, она будет гораздо полезнее, нежели приобретение жизни по понятиям.
Даже на примере своего сына, который получает серьёзное образование в университете — у меня на глазах меняется в лучшую сторону, нежели человек без образования. Как раз этого хочется пожелать и Кокорину: быть избирательным и вдумчивым перед тем, как делать такие громкие заявления. Его слова о тюрьме выглядят как призыв нарушать закон. Глупое и необдуманное заявление», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 февраля 2023
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