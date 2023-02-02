«Реал» — «Валенсия» стартовые составы команд на матч 17-го тура Ла Лиги

Сегодня, 2 февраля, состоится перенесённый матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберолы Рохаса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Реал»: Куртуа — Милитао, Начо, Рюдигер — Камавинга, Кроос, Модрич, Себальос — Винисиус, Асенсио, Бензема.
«Валенсия»: Мамардашвили — Гайя, Дьякаби, Паулиста, Фулкье — Кастильехо, Алмейда, Гильямон, Муса — Лино, Кавани.
Мадридский «Реал» занимает вторую строчку турнирной таблицы испанского чемпионата, имея в активе 42 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь очков, но сине-гранатовые уже сыграли свой матч этого тура. «Валенсия» находится на 16-м месте с 20 очками, команду отделяет одно очко от зоны вылета.
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