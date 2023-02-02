Кейта Бальде высказался о победе «Спартака» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал победу в матче с «Ростовом» в 1-м туре Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (0:0, 2:1 пен.).

«Я очень счастлив снова играть вместе с командой. Получился хороший матч. «Ростов» — сильная команда. Но мы хорошо работали на тренировках. Большое спасибо всем за поддержку», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Бальде появился на поле во втором тайме. Нападающий «Спартака» реализовал свой 11-метровый удар. Красно-белые набрали два очка в турнирной таблице Зимнего кубка, «Ростов» — одно.

Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт завтра, 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.