Александр Соболев: у Промеса не должно быть проблем. Квинси — профессионал

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отсутствие нидерландского форварда Квинси Промеса на сборах московского клуба в ОАЭ.
«С ним на связи, общаемся, спрашиваем. Тренируется и готовится тоже. По третьему сбору не могу ничего сказать. Как сказывается его отсутствие? Понятно, что Промес — это один из лидеров команды. Конечно, его отсутствие сказывается, как и любого игрока — он часть коллектива и команды. Сложно ли ему будет без сборов? Он — профессионал: готовится, тренируется. Проблем не должно быть», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 2 февраля, завершился матч 1-го тура Winline Зимнего кубка России, в котором «Спартак» играл с «Ростовом». Основное время встречи закончилось со счётом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались красно-белые — 2:1.
- 2 февраля 2023
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