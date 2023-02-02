Александр Соболев: у Промеса не должно быть проблем. Квинси — профессионал

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал отсутствие нидерландского форварда Квинси Промеса на сборах московского клуба в ОАЭ.

«С ним на связи, общаемся, спрашиваем. Тренируется и готовится тоже. По третьему сбору не могу ничего сказать. Как сказывается его отсутствие? Понятно, что Промес — это один из лидеров команды. Конечно, его отсутствие сказывается, как и любого игрока — он часть коллектива и команды. Сложно ли ему будет без сборов? Он — профессионал: готовится, тренируется. Проблем не должно быть», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 2 февраля, завершился матч 1-го тура Winline Зимнего кубка России, в котором «Спартак» играл с «Ростовом». Основное время встречи закончилось со счётом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались красно-белые — 2:1.