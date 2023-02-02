«Спасибо за спарринг!» «Спартак» поздравил Карпина с днём рождения после игры с «Ростовом»
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Московский «Спартак» опубликовал поздравление главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днём рождения после победы над ростовчанами в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (0:0, 2:1 пен.).
«Поздравляем с днём рождения главного тренера сборной России Валерия Карпина! Благодарим за полезный спарринг, Валерий Георгиевич», — гласит поздравление «Спартака», опубликованное в официальном телеграм-канале красно-белых. Московский клуб сопроводил свою запись совместными фотографиями Карпина и наставником спартаковцев Гильермо Абаскаля.
Напомним, Карпин ранее работал главным тренером «Спартака» с 2009 по 2014 год, а также являлся футболистом московской команды с 1990 по 1994 год.
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