«Спасибо за спарринг!» «Спартак» поздравил Карпина с днём рождения после игры с «Ростовом»

Московский «Спартак» опубликовал поздравление главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с днём рождения после победы над ростовчанами в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (0:0, 2:1 пен.).

«Поздравляем с днём рождения главного тренера сборной России Валерия Карпина! Благодарим за полезный спарринг, Валерий Георгиевич», — гласит поздравление «Спартака», опубликованное в официальном телеграм-канале красно-белых. Московский клуб сопроводил свою запись совместными фотографиями Карпина и наставником спартаковцев Гильермо Абаскаля.

Напомним, Карпин ранее работал главным тренером «Спартака» с 2009 по 2014 год, а также являлся футболистом московской команды с 1990 по 1994 год.