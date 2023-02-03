Маурицио Сарри высказался о возможном снятии 20 очков с «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который сейчас возглавляет «Лацио», прокомментировал возможное наказание туринского клуба за махинации с зарплатами.
«Я не заседал в совете директоров, мы не сделали ничего, кроме одолжения клубу, когда они попросили. Это история великих клубов, иногда бывают такие моменты. Это случалось с другими элитными клубами. «Ювентус» — сильный клуб, они заплатят столько, сколько должны, а затем вернутся и снова станут сильными», — приводит слова Сарри Football Italia.
Ранее сообщалось, что Итальянская федерация футбола хочет, чтобы с «Ювентуса» сняли минимум 20 очков из-за махинаций с зарплатами футболистов. В то время команду возглавлял Сарри.
Ранее «Ювентус» был оштрафован на 15 очков и опустился с третьего на десятое место в чемпионате Италии.
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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