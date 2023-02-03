«Ювентус» может продать Погба или расторгнуть с ним контракт

«Ювентус» рассматривает возможность расторжения контрактного соглашения с нападающим Полем Погба, сообщает Daily Mail.

По данным источника, будущее Поля Погба в «Ювентусе» находится под серьёзным вопросом, поскольку клуб рассматривает возможность продажи или даже расторжения контракта с французом.

Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, однако до сих пор не провёл ни одного матча за туринский клуба из-за травмы мениска и проведённой операции. Позже Погба получил мышечное повреждение бедра.

29 января Погба попал в заявку команды на игру впервые после возвращения в туринский клуб.

Напомним, Погба перешёл в «Ювентус» летом 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость француза оценивается в € 35 млн.

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