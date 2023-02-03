Камоцци: Карпин сделал лучше и вывел на более высокий уровень молодых российских игроков

Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Я очень уважаю Карпина. Он показал, что без легионеров в команде может отлично провести первую часть чемпионата. Валерий Георгиевич сделал лучше и вывел на более высокий уровень молодых российских футболистов, а также является главным тренером сборной России. В его день рождения я желаю ему всего наилучшего и того, чтобы однажды он смог тренировать европейский клуб», — приводит слова Камоцци Metaratings.

После 17 туров «Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на семь очков.