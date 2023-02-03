Горшков: не знаю, надо ли было «Зениту» обращаться в CAS, но игроки заслужили наказание

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS с просьбой пересмотреть дисквалификацию игроков санкт-петербургского клуба по итогам матча Фонбет Кубка России (0:0 в основное время, 4:2 в серии пенальти в пользу «Зенита»).



«В матче Кубка действительно была потасовка, и все заслужили наказание. Моё мнение — надо принять это наказание, которое вынес апелляционный комитет. Нужно ли было подавать жалобу в CAS? Это всё-таки вышестоящий орган. Не знаю, надо ли всё это делать, но Малкому, Барриосу, Родригао и всем, кто участвовал в драке, нужно принять наказание. Все заслужили дисквалификацию», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».



По итогам встречи «Спартака» и «Зенита» в Кубке России нескольких игроков обоих клубов удалили за массовую драку после финального свистка. У санкт-петербургского клуба красные карточки получили Малком, Барриос и Родригао, а у московской команды – Соболев, Селихов и Николсон.

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