Деменко: формально Сперцян готов к Европе

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко высказался о том, готов ли полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян к переезду в один из европейских клубов.
«Если Сперцян зимой не перешёл в европейский клуб, значит, взвешивал все «за» и «против». Для себя он решил, что надо оставаться. Наверное, правильно, что сейчас он не перешёл в Европу.
В принципе, формально Сперцян готов к Европе. ПСВ? Он может дождаться своего момента и дальше смотреть другие варианты. Это его право, и он хочет себя проявлять, но мы не знаем, какое у него желание», — приводит слова Деменко Metaratings.
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и шесть результативных передач. Также 21-летний армянский полузащитник забил два мяча в четырёх встречах в Лиге наций. Напомним, в конце января появилась информация, что голландский ПСВ просматривал футболиста во время сборов «Краснодара».
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