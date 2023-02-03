Игор Митрески рассказал о своей зарплате в «Спартаке»

Бывший защитник московского «Спартака» Игор Митрески рассказал о своём периоде карьеры в столичной команде.
«Зарплата сильно выросла в «Спартаке»? Очень, очень сильно, в 20–30 раз больше — точно. Тогда у нас в Македонии не было ничего. У нас и сейчас зарплаты не так сильно выросли, как у вас. А мы тогда были молодыми, и денег нам не давали каких‑то серьёзных. Чтобы вы понимали: опытный игрок мог тогда зарабатывать в десять раз больше, чем молодой.
На первую зарплату в «Спартаке» могли купить машину? Машину — да. Не такую серьёзную, но нормальную. Я тогда почти сразу купил себе «Опель Корса». В Москве? Нет, нам же запрещено было иметь машину, не как сейчас. После перехода я 3–4 месяца жил на базе, потом мне сняли небольшую квартиру в Сокольниках, но ездить на машине тогда запрещали. Мол, город большой, а мы — молодые иностранцы, мало ли что. К метро подъезжал автобус и возил нас в Тарасовку каждый день.
Кто запрещал? Руководство. Это же 2001 год, в Сокольниках же был рынок тогда, а за ним — парк. Было опасно, и нам говорили, что молодым не стоит ездить на машине. Когда появился Рома Павлюченко, он меня возил на тренировки, а иностранцам никогда нельзя было пользоваться машиной. Для местных было по‑другому», – приводит слова Митрески «Матч ТВ».
- 3 февраля 2023
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