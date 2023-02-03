Кавазашвили прокомментировал высказывание Карпина о Федуне

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне.



Ранее Карпин рассказал, что после работы с Федуном перестал воспринимать его слова всерьёз, потому что мнение функционера якобы могло меняться по нескольку раз в день.



«Очень тяжело комментировать высказывание Карпина по отношению к Федуну. Все-таки, Валерий Георгиевич заслуженный тренер и главный тренер сборной России, ему доверили такой ответственный пост. Не могу говорить, правильно или нет сказал Карпин. Он высочайший профессионал в футболе и рассказывал о наболевшем. Это нужно не разбирать по косточкам, а принять за основу, это будет правильно.



Если говорить о Федуне, то, если бы не было Леонида Арнольдовича, у «Спартака» не было бы и стадиона, и такой инфраструктуры, которая есть сейчас. «Красно-белые» были единственным клубом в СССР и России, который ничего не имел кроме одного деревянного двухэтажного здания в Тарасовке. При Федуне появился большой спортивный комплекс, памятники, это нужно ценить и сказать Леониду Арнольдовичу спасибо, что на это потратил свои деньги. А как любил он «Спартак» или нет, это уже другой разговор», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.



Карпин работал в «Спартаке» на должности генерального директора с 2008 по 2012 годы, а также главным тренером — с апреля 2009-го по май 2012-го, а также с ноября 2012-го по март 2014-года.



Федун владел «Спартаком» с 2003 года, а осенью 2022 оставил клуб и передал право на управление «Спартаком» компании «Лукойл».