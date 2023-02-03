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«Торпедо» договорилось с «Волгарём» о покупке форварда Стефановича

«Торпедо» договорилось с «Волгарём» о покупке форварда Стефановича
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«Торпедо» и «Волгарь» договорились о переходе в московскую команду нападающего астраханцев Ильи Стефановича, сообщает Metaratings.

Чёрно-белые заплатят за 26-летнего форварда 11 миллионов рублей. Игроку осталось пройти медобследование в «Торпедо» и уладить нюансы личного характера со столичным клубом.

В первой части сезона Первой лиги Илья забил 7 голов (все — с игры) в 18 матчах и является лучшим бомбардиром «Волгаря».

Ранее спортивный директор «Волгаря» Олег Флегонтов подтвердил, что «Торпедо» интересуется футболистом и отмечал, что клуб не планирует расставаться со Стефановичем. Однако москвичи увеличили первоначальное предложение.

«Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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