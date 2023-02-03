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Ловчев назвал причины, по которым Дзюба до сих пор остаётся без клуба

Ловчев назвал причины, по которым Дзюба до сих пор остаётся без клуба
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал причины, по которым четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Артём Дзюба до сих пор остаётся без клуба с тех пор, как покинул турецкий «Адана Демирспор» в начале ноября прошлого года.

«В чем проблема Дзюбы? Только он может рассказать. Может, мало предлагают или условия постоянно какие-то невыгодные для Артёма. Вот ситуация с «Торпедо» прояснилась. Я очень уважаю Талалаева и знаю, что ему нужен был Дзюба для спасения и развития команды. В «Торпедо» нужен был лидер, который готов доказывать и вести вперёд. Дзюба идеально бы вписался, но совет директоров не торопился и сомневался в таком приобретении, поэтому они сказали Талалаеву, чтобы тот взял Дзюбу на сборы, а там бы уже решили. На такое предложение Артём мог обидеться, поэтому так всё и сорвалось.

Пока Дзюба думает, как лучше поступить, но в Первую лигу он уже точно не пойдет — слишком большая фигура. Да и заканчивать карьеру пока не нужно, он поможет своей будущей команде обязательно. Да, у него могут быть большие запросы, но у денег есть свойство заканчиваться. Чем дольше он ищет клуб, тем меньше будут предлагать», — приводит слова Ловчева Sport24.

Ранее сообщалось, что к 34-летнему футболисту проявляют интерес «Торпедо», «Пари НН» и ЦСКА.

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