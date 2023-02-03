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«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на контрольный матч
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Сегодня, 3 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало игры — в 13:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Ходанович, Эктов, Хотулёв, Сиваков, Полуяхтов, Аюпов, Титков, Вера, Капустянский, Ковалёв, Обухов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Гарре, Коваленко, Фернандо, Чиркович, Рахманович, Писарский.

Сегодня, 3 февраля, самарцы уступили ярославскому «Шиннику» со счётом 1:2. Единственный мяч в составе «Крыльев» на счету Владимира Писарского. Пресс-служба самарского клуба отмечает, что Роман Ежов пропускает сегодняшние игры из-за мышечной травмы, Максим Витюгов — из-за ушиба, полученного на тренировке, а Николай Рассказов — из-за простуды.

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