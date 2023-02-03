«Это было очень быстро и внезапно». Месси — о спасении Мартинеса в овертайме финала ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями и впечатлениями от сейва голкипера аргентинской национальной команды Эмилиано Мартинеса в концовке дополнительного времени финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией (3:3, 4:2 пен.).

«Я больше волновался, когда смотрел видео, чем непосредственно во время того спасения. Та ситуация возникла буквально из ниоткуда, всё произошло очень быстро и внезапно… Это было так быстро, что тогда я даже не успел об этом подумать. Уже потом, когда я это пересматривал, понял, как всё обстояло на самом деле. Момент с Мартинесом произошёл очень быстро, и я не смог прочувствовать этот момент так, как должен был», — приводит слова Месси Ole.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира: