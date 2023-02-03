«Это было очень быстро и внезапно». Месси — о спасении Мартинеса в овертайме финала ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями и впечатлениями от сейва голкипера аргентинской национальной команды Эмилиано Мартинеса в концовке дополнительного времени финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией (3:3, 4:2 пен.).
«Я больше волновался, когда смотрел видео, чем непосредственно во время того спасения. Та ситуация возникла буквально из ниоткуда, всё произошло очень быстро и внезапно… Это было так быстро, что тогда я даже не успел об этом подумать. Уже потом, когда я это пересматривал, понял, как всё обстояло на самом деле. Момент с Мартинесом произошёл очень быстро, и я не смог прочувствовать этот момент так, как должен был», — приводит слова Месси Ole.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:
- 3 февраля 2023
-
14:30
-
14:27
-
14:18
-
14:08
-
13:55
-
13:54
-
13:40
-
13:35
-
13:24
-
13:22
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:37
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
12:07
-
11:50
-
11:50
-
11:41
-
11:36
-
11:26
-
11:14
-
11:09
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:49