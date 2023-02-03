Итоги первой игры «Чемпионат Brainboy» в сезоне! Фото с события — внутри

Открыт очередной сезон «Чемпионат Brainboy»! Очень приятно было видеть уже знакомые лица и не менее приятно встретить новичков.

Первая игра получилась сложнее обычной, были проведены эксперименты с механиками раундов, и лучше всех с этим со всем справилась команда «Штаб»! Именно она забирает первое место. Второе место занимает Major League, Suck It, а бронзу — коллектив «Остались в запасе».

Четвертое, лигочемпионское место у команды «Ещё по одной». Также подарками от Liberty и Championat.com наградили 18-е место!

Всем еще раз спасибо за участие и интерес к нашему проекту, и до встречи на следующей игре сезона 28 февраля!