Итоги первой игры «Чемпионат Brainboy» в сезоне! Фото с события — внутри
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Открыт очередной сезон «Чемпионат Brainboy»! Очень приятно было видеть уже знакомые лица и не менее приятно встретить новичков.
Первая игра получилась сложнее обычной, были проведены эксперименты с механиками раундов, и лучше всех с этим со всем справилась команда «Штаб»! Именно она забирает первое место. Второе место занимает Major League, Suck It, а бронзу — коллектив «Остались в запасе».
Четвертое, лигочемпионское место у команды «Ещё по одной». Также подарками от Liberty и Championat.com наградили 18-е место!
Всем еще раз спасибо за участие и интерес к нашему проекту, и до встречи на следующей игре сезона 28 февраля!
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