Экс-защитник ЦСКА Бекао летом может перейти в «Интер» или «Аталанту»

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне защищающий цвета «Удинезе», может перейти в другой итальянский клуб. В услугах бразильца заинтересован «Интер», который ищет замену Милану Шкриньяру. Напомним, словак по окончании текущего сезона перейдёт в «ПСЖ». Также возможность перехода Бекао рассматривает «Аталанта».



«Работа не останавливается. Даже после закрытия трансферного окна агент игрока Антониу продолжает изучать появляющиеся на рынке возможности. У нас были встречи с «Интером» и «Аталантой», обсуждался возможный переход игрока летом», — приводит слова представителя агентства Бекао Virgilio Sport.



В текущем сезоне бразилец провёл за «Удинезе» 14 матчей, по разу забил гол и отдал результативную передачу, получив пять жёлтых карточек.

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